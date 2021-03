Loteamento Rio Piorini recebe obras da Prefeitura de Manaus

De acordo com a assessoria, doze servidores da Seminf estão há uma semana trabalhando na comunidade. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza uma série de melhorias na infraestrutura das vias do loteamento Rio Piorini, localizado no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Os serviços incluíram desde a compactação do solo, pavimentação asfáltica, meio-fio e sarjeta.

De acordo com a assessoria, doze servidores da Seminf estão há uma semana trabalhando na comunidade. Os serviços nas alamedas Rio Negro e Santa Catarina já foram concluídos e estão totalmente recapeadas. Cada via recebeu em média 20 toneladas de massa asfáltica, além de meio-fio e sarjetas.

De acordo com o subsecretário de Comunidades da Seminf, Wagno Oliveira, a princípio, as equipes de obras trabalham nas ruas que estão mais comprometidas. “Estamos trabalhando muito e com a chegada do verão dobraremos os atendimentos".



Segundo relatos de alguns líderes da comunidade, há oito anos o bairro esteve esquecido, situação que prejudicou muito os moradores, pois, sem melhorias e sem manutenção as vias foram se deteriorando e virando verdadeiras crateras É o caso da moradora Marileia Thomé, que está no bairro há mais de dez anos e relatou que a travessa Morro Belo, antes da reforma, já foi esconderijo de criminosos e infratores. "Já sofremos muito aqui com o abandono e a bandidagem. Hoje, vendo a minha rua toda reformada, o asfalto na minha porta e o carro da polícia passando é um sinal de melhoria", disse.

