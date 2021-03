Cemitérios de Manaus recebem nova sinalização para fluxo de carros

Prefeitura implanta sinalização nos cemitérios da cidade | Foto: Sidney Mendonça / IMMU

Manaus (AM) - Dando continuidade ao cronograma de revitalização e sinalização, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) iniciou nesta quarta-feira, (17) a implantação de pintura horizontal nos principais cemitérios da cidade para organizar o fluxo de veículos no local.

“O local é um grande polo gerador de tráfego e precisava de organização no fluxo de veículos. Como o pavimento recebeu nova estrutura asfáltica, agora vamos revitalizar a pintura. Estamos começando pelo cemitério São João Batista e vamos atuar de acordo com o cronograma de sinalização determinado pelo prefeito David Almeida para a cidade”, disse o diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes.

Vagas para estacionamentos, linhas de divisão de fluxo e placas de regulamentação de velocidade foram algumas das sinalizações implantadas pelo órgão de trânsito, a fim de ordenar e proporcionar aos condutores e pedestres melhor circulação no local.

*Em Tempo com informações da assessoria



Leia mais:

Urgente: bandidos trocam tiros com a Rocam na avenida Efigênio Sales



‘Amarelinhos’ são fiscalizados nesta terça-feira (16), em Manaus