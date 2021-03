Grave acidente de trânsito deixa dois feridos no bairro Novo Aleixo

Testemunhas contaram que a mulher de 29 anos conduzia um veículo modelo Chevrolet Ônix | Foto: (Divulgação)

Manaus - Uma mulher de 29 anos e uma outra condutora de veículo ficaram feridas após um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira (22), na rua Dona Carlota, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Um bebê de 10 meses estava em dos carros no momento do acidente.

Testemunhas contaram que a mulher de 29 anos conduzia um veículo modelo Chevrolet Ônix, de cor branca em alta velocidade, no momento em que perdeu o controle do veículo e conduziu contra o muro de uma empresa.

Com o impacto da batida, o airbag do veículo foi acionado e a mulher ficou ferida

O bebê que estava com ela está estável.

Por alguns centímetros, um veículo de modelo HB20 não foi atingido pelo Chevrolet Ônix. A condutora desse segundo veículo também ficou ferida após frear o carro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e encaminhou às mulheres e o bebê a uma unidade hospital.

A perícia deve apontar as causas do acidente. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) estiveram no local do acidente prestando auxílio aos condutores que passavam pela via.

Assista o vídeo do momento em que ocorreu o acidente:

| Autor: Divulgação

