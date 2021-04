Em tentativa de ultrapassagem, micro-ônibus capota na Av. Margarita

O motorista tentou fazer uma ultrapassagem quando capotou | Foto: Divulgação

Manaus - Um micro-ônibus do transporte executivo capotou na tarde deste sábado (3), na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Segundo informações de testemunhas, o motorista tentou fazer uma ultrapassagem.

O acidente aconteceu no início da tarde em um momento de chuvas fortes na região.

De acordo com populares e passageiros, o veículo ficou atravessado na rua após o acidente. Não há registros de pessoas gravemente feridas.

O veículo ficou atravessado na rua após o acidente | Autor: Divulgação

O motorista do ônibus, no entanto, foi detido e levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (6° DIP.). Conforme informações repassadas pela polícia, o documento de concessão para rodagem do veículo estava vencido e o IPVA atrasado desde 2020.

