Prefeitura instala 41 câmeras de monitoramento em Manaus

A perspectiva é de que, até o final do ano, 180 câmeras garantam a manutenção e a segurança da capital. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus já começou a instalar as 41 novas câmeras de monitoramento da cidade. A perspectiva é de que, até o final do ano, 180 câmeras garantam a manutenção e a segurança da capital.

O Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, foi preparado para receber os equipamentos, de forma conjunta com as mais diversas secretarias do município.



Centro de Cooperação da Cidade

Instituto Municipal de Mobilidade Urbana

Atualmente, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Defesa Civil e Casa Militar têm utilizado a estrutura para acompanhar de perto as ocorrências da cidade, antecipando eventos e agilizando as respostas do Executivo, nos mais diversos serviços.

Locais de instalação

A escolha dos locais de instalação para acompanhamento das imagens foi feita pelo grupo de Cooperação e Trabalho, composto pela Subsecretaria de Tecnologia, IMMU e Casa Militar, que atuam no monitoramento da cidade.

Segundo o superintendente do CCC, Sandro Diz, a tecnologia utilizada é uma das melhores do país, permitindo, inclusive, o reconhecimento facial e de placas.

" Essas câmeras vão auxiliar, por enquanto, as secretarias que já estão no CCC, através do monitoramento, a tecnologia do reconhecimento facial, na questão de encostas, fluxo de carros e transporte, melhorando a cidade de Manaus, levando para a população uma maior qualidade de vida, que é a tônica que o prefeito David Almeida nos deu como missão. Vale lembrar que, até o final do ano, devemos chegar a 180 câmeras de monitoramento " Sandro Diz, Superintendente do CCC

Com a instalação dos equipamentos, a prefeitura de Manaus pretende elevar a segurança da população da capital.





