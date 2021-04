FVS intensifica cobertura de vacinação no interior do Amazonas

Técnicos vão percorrer 20 localidade com menores índices de vacinação dos grupos prioritários | Foto: Rodrigo Santos

A partir desta terça-feira (13), técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) vão percorrer os 20 municípios com as menores coberturas vacinais, para acompanhar a operacionalização dos planos municipais de vacinação.

O trabalho, realizado em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pretende ajudar as prefeituras a avançarem na vacinação contra a Covid-19, e inicia por Iranduba, que apresenta os menores índices de cobertura vacinal nos grupos prioritários.

Também foram agendadas viagens a Anamã, Barreirinha, Barcelos, Beruri, Boca do Acre, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Codajás, Coari, Careiro da Várzea, Ipixuna, Manaquiri, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Nhamundá, Pauini, Tapauá, Uarini, Urucurituba.

Supervisão

As secretarias municipais de saúde são responsáveis pela vacinação em seus territórios. A FVS-AM já vem realizando reuniões virtuais e presenciais com as Coordenações Municipais de Imunização dos municípios, com cobertura vacinal inferior a 50%, e com o Conselho Municipal de Secretários de Saúde (Cosems). Agora, fará a supervisão in loco nessas localidades, através da presença de equipe técnica da FVS-AM e da Secretaria Executiva do Interior da SES-AM.

" “Vamos analisar a situação de cada um dos municípios, ver quais são as dificuldades e como vamos contribuir para o alcance da meta de vacinação " Cristiano Fernandes, diretor-presidente da FVS-AM,

Segundo Fernandes, a FVS-AM já faz esse acompanhamento diário, de forma remota, ligando para os municípios e agora vai acompanhar o trabalho de campo.

Ranking

De acordo com a FVS-AM, 37 municípios estão com cobertura vacinal abaixo de 50% das doses disponibilizadas aos grupos prioritários, e 25 com cobertura 1ª dose entre 50% e 79%. Manaus tem vacinação de 88% da primeira dose e 22% da segunda dose.

Ainda segundo o Vacinômetro, os municípios com pior desempenho na vacinação até o momento são Iranduba, que tem 20,8% de cobertura de primeira dose e 2,6% da segunda; Manaquiri, com 21,2% e 2,3% e Boa Vista do Ramos, com 21,6% e 10,5%.

Os melhores desempenhos, além de Manaus, estão em Carauari 82,3% e 15,6%; Urucará 77% e 22,2%; Itamarati, com 71,4% e 30,7%; Benjamin Constant, com 72% e 40,1%; e Fonte Boa 76,2% e 32,8%.





