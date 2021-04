Avenida Cosme Ferreira em Manaus recebe calçadão

Com a obra, passarão a ter um local adequado e seguro para a prática desportiva. | Foto: Osmar Neto / Seminf

Manaus (AM) - A implantação de uma calçada de mais 2,8 quilômetros de extensão está sendo construída pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na avenida Cosme Ferreira, na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste,.

De acordo com a prefeitura em nota ao EM TEMPO, a obra mudará a realidade dos moradores que se arriscam todos os dias para realizar caminhadas na via, disputando espaço com os carros. Assim, as pessoas passarão a ter um local adequado e seguro para a prática desportiva.

Para Rotta, que também é secretário municipal de Infraestrutura, a Colônia Oliveira Machado passou por um longo período de abandono nas últimas gestões, assim como em diversos bairros mais afastados da capital.

“Como desportista, o prefeito David sabe bem que as pessoas precisam ter espaços dignos para as práticas desportivas. Nós estamos trabalhando de forma engajada, mesmo com 80% do nosso efetivo reduzido, para transformar Manaus em uma cidade com infraestrutura de melhor qualidade para todos. Esse compromisso será cumprido com a população”, afirmou Rotta.

Vinte servidores da Seminf trabalham na execução da obra. Ao todo, são mais de 560 mil metros cúbicos de concreto utilizados para a realização do serviço.



