Justiça determina vistoria em lotes de vacinas contra a Covid-19 no AM

A juíza federal Jaiza Fraxe publicou despacho nesta quarta-feira (21) em que determina uma vistoria em lotes de vacinas contra a Covid-19 recebidas pelo Governo do Amazonas. As informações são do G1 Amazonas.



Segundo a magistrada, a Justiça vem recebendo inúmeras denúncias sobre lotes de imunizantes que estão com a data de validade próxima e que ainda não foram aplicadas nos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI). Um lote, inclusive, deve vencer no dia 30 de abril, conforme foi informado pelo Governo no processo.

Para ela, havendo a comprovação do fato, será determinada a formação de um cadastro para beneficiários, uma vez que é "inaceitável desprezar imunizante no atual estado de calamidade pública, quando professores, motoristas de coletivo, pessoas que se expõe a grande público estão sem acesso por conta da espera natural".

A vistoria deve ocorrer nestas quinta (22) e sexta-feira (23), tanto nas câmaras frias da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS-AM), quanto nos locais de vacinação e armazenamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Um grupo foi designado para realizar o trabalho, que deve ocorrer de 8h às 18h.

Ao final, um relatório será elaborado para apresentar a situação à Justiça, inclusive com imagens. A magistrada também determinou que os órgãos sejam notificados, indiquem representantes para acompanhar a vistoria e forneçam EPIs para o trabalho do grupo.

O Amazonas já recebeu 13 remessas com lotes de vacina contra a Covid-19, o que totaliza o recebido de 1.414.320 doses.





