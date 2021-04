Primeira dama Taiana Lima anuncia investimentos no setor social do AM

Primeira dama do Amazonas, Taiana Lima anuncia investimentos sociais no Estado | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, anunciou, nesta sexta-feira (23) investimento de R$ 15 milhões no setor social da capital e interior do estado. Desse valor, R$ 10 milhões serão destinados para projetos na área social.



De acordo com a assessoria, será incluindo edital inédito para a aquisição de carros adaptados para atender Pessoas com Deficiência (PcDs). Outros R$ 5 milhões são referentes ao edital da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), também direcionado ao atendimento de PcDs.

“O setor social receberá investimento no total de R$ 15 milhões para a capital e o interior do nosso estado. E pela primeira vez o estado promove um edital para a aquisição de carros adaptados para atender pessoas com deficiência", disse Taiana.





Ampliação dos PACs

Ainda segundo a primeira dama, uma das ações prioritárias para 2021 e 2022 será a ampliação dos PACs (Pronto Atendimento ao Cidadão) do interior, para levar mais cidadania aos moradores dos municípios”, detalhou Taiana Lima.

O anúncio foi feito durante o 1º Encontro de Primeiras-Damas dos Municípios do Amazonas, realizado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) no Centro Cultural Palácio Rio Negro, localizado no Centro, zona sul de Manaus.





Cadeira de rodas





A primeira-dama enfatizou, ainda, que outros R$ 3 milhões serão investidos para aquisição de cadeiras de rodas universais e de banho; e também reforçou a aplicação de recursos por meio de outros dois projetos anunciados, anteriormente, pelo governador Wilson Lima.

“Serão investidos cerca de R$ 20 milhões para o pequeno e microempreendedor, por meio do programa Crédito Solidário. O governador também já autorizou o investimento de R$ 4 milhões no projeto Água Boa, que levará água potável para os nossos municípios, melhorando a saúde e a qualidade de vida do nosso povo”, destacou a primeira-dama.





Mercado informal

A secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, ressaltou a importância do Crédito Solidário para fomentar o mercado informal, para pessoas que desejam ser incluídas no contexto socioeconômico, por meio da geração de renda familiar.

“O Crédito Solidário esse ano vem com um investimento de R$ 20 milhões. É uma parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em que nós vamos atender os 62 municípios, fortalecendo a economia, atendendo aquele cidadão que tem uma atividade iniciada, que precisa gerar renda para sua família nesse momento tão delicado que estamos vivendo”, enfatizou Kathelen.





Outras ações

Durante o evento, a rede de assistência do estado anunciou outras ações a serem realizadas ao longo de 2021 e também em 2022.

“Nós vamos ter os sete Samics (Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança), já tem um instalado no município de Itacoatiara, vamos instalar mais seis em outros municípios. Vamos fazer a ampliação do PAC também para o interior do Amazonas, estão previstos mais seis PACs, reforçando a atenção às pessoas que precisam utilizar os serviços essenciais, principalmente de documentação. Temos, ainda, o fomento de cinco milhões para Organizações da Sociedade Civil, que dão suporte também ao interior do estado”, pontuou Mirtes Sales, secretária da Sejusc.

Encontro

O encontro de primeiras-damas foi realizado com o objetivo de discutir estratégias para ampliar ações de assistência social às pessoas em situação de exclusão social.