Acidente de trânsito causa retenção na avenida Max Teixeira

Manaus - Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (27) deixou o trânsito na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, com retenção no fluxo de veículos.



Conforme o proprietário de um veículo modelo Renault Kwid, de cor prata, identificado como "Jorge", que é motorista de aplicativo, ele estava seguindo sentido Bairro - Centro quando um outro condutor de um veículo modelo Volkswagen Voyage, de cor branco, tentou fazer uma ultrapassagem ilegal.

"Para não colidir com esse caro eu joguei o carro para lateral e acabou ocorrendo esse acidente. O outro condutor visualizou o acidente, mas fugiu. Ele poderia ter parado e prestado socorro, pois eu poderia ter me machucado. Faltou humanidade", declarou.

O veículo permaneceu no meio da via por alguns minutos. Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local. Apesar do airbag ter sido acionado, a vítima não teve ferimentos.





