Vídeo: incêndio atinge almoxarifado do HUGV em Manaus

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para ocorrência | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um incêndio atingiu na tarde desta quinta-feira (29) um depósito de medicamentos na rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus. No local funciona o almoxarifado do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV).

Um curto-circuito pode ter sido a causa das chamas. Conforme a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o acionamento ocorreu por volta das 16h10 e quatro viaturas, sendo duas auto bombas tanque, uma auto tanque apoio e uma auto rápido foram deslocadas para ocorrência.

Vídeo feito pela população registrou chamas de longe | Autor: Divulgação





As chamas já foram controladas e os bombeiros estão trabalhando nos procedimentos de rescaldo.

A causa do incêndio deve ser apontada após perícia. Conforme o tenente Gilcimar Amorir, do CBM-AM, foram utilizados 10 mil litros de água para conter as chamas.

"Estivemos com dez bombeiros atuando na ocorrência. Nosso tempo de resposta foi de cinco minutos e agora estamos finalizando o rescaldo. As causas ainda permanecem desconhecidas mas serão investigadas. Houve perda de documentos e por isso a fumaça ficou grande".

Em nota, o HUGV informou que "uma equipe do hospital está acompanhando as atividades de fora do local, já que os bombeiros não permitem a entrada de ninguém até finalizarem seus trabalhos. Cabe explicar que o HUGV está, neste momento, realizando a mudança dos bens do hospital desse prédio para o prédio novo da unidade hospitalar".

"A entrega das chaves ao dono está prevista para amanhã (30). Por conta disso, apenas alguns documentos mais antigos estavam no local".

Vídeo feito em helicóptero | Autor: Divulgação





Confira a live:





Entrevista com o tenente Gilcimar:









