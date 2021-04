Corpo de bebê que havia desaparecido no Rio Negro é encontrado

Família do menino ficou muito abalada no momento do resgate e a mãe chegou a desmaiar | Foto: Suyanne Lima





Manaus - O corpo do pequeno Eduardo, de 1 ano e dois meses de idade, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (30), no Rio Negro, próximo a um flutuante no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. As buscas duraram quase sete horas.

Conforme o tenente Barbosa Amorim do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o corpo do pequeno estava a 15 metros de profundidade. Dois mergulhadores participaram da ação.

“Foi um trabalho incansável dos nossos mergulhadores, mas conseguimos encontrar o corpo da criança. O menino desapareceu no momento em que os pais estavam se preparando para ir à cidade e trocavam de roupa. O menino acabou tentando ir para a embarcação sozinho e caiu no rio”, relatou o tenente.





Os bombeiros foram acionados por volta das 10h40 e encontraram o bebê por volta das 16h35. A família do menino ficou muito abalada no momento do resgate e a mãe chegou a desmaiar.

O corpo de Eduardo foi levado ao Pelotão Fluvial no Centro de Manaus e será resgatado pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.





