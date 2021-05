Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa cinco feridos no Tarumã

Motorista do micro-ônibus fez uma curva quando o motorista do caminhão desviou de um motocicleta | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - Um grave acidente de trânsito entre um caminhão caçamba e um micro-ônibus deixou cinco pessoas feridas na noite desta segunda-feira (3), por volta das 19h30, na estrada do bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o tenente França da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista do micro-ônibus, que estava transportando trabalhadores de uma empresa do Distrito Industrial, fez uma curva sentido Centro-Bairro quando o motorista do caminhão que vinha no sentido oposto desviou de uma motocicleta que vinha na contramão.

"Com o forte impacto cinco pessoas ficaram feridas: o motorista do caminhão, o motorista do micro-ônibus e três passageiros. Quatro deles foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, na Zona Oeste, e um foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus", explicou o tenente.

As vítimas foram levadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ainda não há atualização sobre o estado de saúde delas.

A perícia deve apontar as causas do acidente.





