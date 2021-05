Edital para revitalização da rodovia Manaus-Itacoatiara é publicado

Governo do Amazonas lança edital de licitação para modernização e reforma da AM-010 | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - A revitalização da rodovia AM-010 ( Manaus-Itacoatiara) considerada estratégica para o Amazonas, finalmente vai sair do papel. O Governo do Amazonas,lançou o edital para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma e modernização da rodovia.



O projeto será conduzido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Leia mais: Governo do AM reúne com prefeitos para apresentar reforma da AM-010

Em nota, o governo do Amazonas informou ao EM TEMPO que certame, na modalidade Concorrência, está previsto para ocorrer no dia 12 de maio, às 8h30, horário local, na sede do CSC (rua Belo Horizonte, 1.420, bairro Adrianópolis).

Como participar?

Acesso

A obtenção de cópias na sede do CSC deverá ser precedida do pagamento de documento de arrecadação, que engloba, além do valor das cópias reprográficas e da disponibilização de CD, a taxa de expediente da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM).

O documento com a taxa já inclusa pode ser obtido nas agências da rede bancária credenciada pela Sefaz-AM.

Mais informações podem ser obtidas no CSC-AM, por meio dos números (92) 3214-5640 e 3214-5622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Leia mais:

Modernização da AM-010 irá gerar mais de 10 mil empregos, diz governo

Motorista morre após carro cair de barranco e capotar na AM-010