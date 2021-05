Manaus retoma aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19

| Foto: Divulgação

Manaus - Após a suspensão da aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19, os sete postos de vacinação da Prefeitura de Manaus, em toda a cidade, voltam a receber as pessoas de 55 a 59 anos, portadoras de comorbidades, para a primeira dose da AstraZeneca/Oxford.

Desde o dia 28 de abril a aplicação da D1 estava suspensa, para que não faltasse vacina para quem já havia recebido a primeira dose.

A faixa etária estão entre as cerca de 70 mil pessoas de 18 a 59 anos, com comorbidades, que preencheram o cadastro na plataforma “Imuniza Manaus” e ainda não receberam o imunizante.

Com a chegada de mais uma remessa da vacina AstraZeneca, nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pode retomar a primeira dose, dentro do prazo previsto pela titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, de dez a 15 dias, quando do anúncio da suspensão.

O aposentado Evandro Gomes Sicsú, 57 anos, é diabético e tomou a primeira dose da AstraZeneca/Oxford neste sábado. Ele contou que teve Covid-19 e que perdeu dois irmãos para a doença. Quando soube da retomada da vacinação, dividiu a notícia com o melhor amigo.

“Eu fiquei muito mal, quase morri, mas graças a Deus consegui me recuperar. Como todas as pessoas da minha família, que também são diabéticas, já tomaram, lembrei de avisar ao meu amigo, que mora na Betânia, para que tome logo, porque ele é obeso e precisa ser imunizado”, contou Evandro.

Poderão ser vacinados os integrantes desses grupos que tenham feito o cadastramento na plataforma “Imuniza Manaus” . A Semsa orienta a quem ainda não tenha feito o cadastro que faça, porque permite que o atendimento no posto seja mais rápido.

Calendário

Até o final da semana, a vacinação priorizará os remanescentes do grupo das comorbidades. Na segunda-feira (10), será a vez dos que têm entre 50 e 54 anos; na terça (11), os de 45 a 49 anos; na quarta (12), os de 40 a 44 anos; na quinta(13), os de 30 a 39; e na sexta(14), os de 18 a 29 anos. No sábado (15), a Semsa fará uma repescagem final para todas as idades, encerrando a etapa de atendimento das pessoas contempladas neste grupo prioritário.

Quem vai receber a primeira dose da vacina deve apresentar laudo médico ou outro documento específico que comprove a doença preexistente, conforme definido pelo Ministério da Saúde.

Nos casos de obesidade, é aceita declaração assinada por qualquer profissional de saúde de nível superior; os que têm hipertensão e diabetes, podem apresentar receita médica, em papel oficial do SUS ou da rede privada; para pessoas vivendo com HIV, são aceitos o cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde; a declaração do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom); ou o resultado de exames específicos (carga viral ou CD4).





Todos os documentos de confirmação das comorbidades devem ser apresentados com original e cópia, uma vez que a cópia ficará retida.

Além da primeira dose, a prefeitura segue vacinando o grupo de comorbidades com a segunda dose para os grupos prioritários, que já haviam iniciado o ciclo de imunização: trabalhadores da saúde, idosos de 60 anos e mais e pessoas com comorbidades que se encontram no prazo para completar o esquema vacinal.

Vacinação a partir de segunda-feira, 10/5

Segunda-feira, 10/5 - 50 a 54 anos

Terça-feira, 11/5 - 45 a 49 anos

Quarta-feira, 12/5 - 40 a 44 anos

Quinta-feira, 13/5 - 30 a 39 anos

Sexta-feira, 14/5 - 18 a 29 anos

Sábado, 15/5 - repescagem geral desse grupo

Pontos de vacinação contra a Covid-19

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Supermercado Coema (avenida Torquato Tapajós, 5.890, Novo Israel)

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222, Crespo)

Universidade Paulista – Unip (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Escola de Enfermagem da Ufam – posto exclusivo para trabalhadores da saúde – (rua Teresina, 495, Adrianópolis)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1)

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM (avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto)

Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, 2.565, conjunto Dom Pedro, Alvorada)

*Com informações da assessoria

