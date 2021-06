Governo do AM repassa R$ 80 milhões para auxiliar prefeitura de Manaus

O encontro entre o prefeito e o governador ocorreu na tarde de ontem, no Casarão Cassina, centro de Manaus,ocasião em que ambos concordaram com a gravidade do momento na capital. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Em busca de minimizar os danos causados pela cheia histórica do rio Negr o e realizar a recuperação da infraestrutura dos bairros da capital, o prefeito de Manaus, David Almeida anunciou, na noite desta terça-feira, que o governo do Estado sinalizou um aporte de R$ 80 milhões, para auxiliar a prefeitura em projetos que serão divulgados nos próximos 30 dias.



David Almeida explicou que a ajuda financeira será importante para que a Prefeitura de Manaus continue ajudando a população, que vem sendo impactada com a subida do rio Negro, que nesta terça-feira atingiu a maior cota da sua história, 29,98 metros, conforme informações do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

“Hoje foi o dia que o rio Negro alcançou a maior marca de sua história, em 110 anos de medição. Então, nós estamos vivendo a maior enchente da história de Manaus. Em conversa com o governador Wilson Lima, ele sinalizou um aporte de recursos da ordem de R$ 30 milhões. Em nome da população da cidade de Manaus, agradeço essa ajuda que será importante para continuarmos auxiliando a população de Manaus”, enfatizou Almeida.

David também informou que o governo do Amazonas irá injetar outros R$ 50 milhões, para auxiliar a Prefeitura de Manaus no pacote de obras de recuperação da economia da cidade, que será lançado no próximo dia 17. “Como prefeito de Manaus, quero agradecer a parceria com o governo do Estado e dizer também que a bancada federal tem ajudado a cidade. É com essa união que Manaus está dando a volta por cima. Manaus vai voltar a ser a ‘cidade sorriso’, a cidade das pessoas alegres, a cidade das pessoas felizes. Essa ajuda do governo do Estado vem em boa hora e vai se somar aos esforços que estamos fazendo na prefeitura”, concluiu.

Para o governador Wilson Lima, a iniciativa da Prefeitura de Manaus será fundamental, para que a capital do Amazonas supere as dificuldades causadas pela enchente e volte a impulsionar a economia do Estado.

“Estou aqui com o prefeito David Almeida, para apresentar essa ajuda, disponibilizar um repasse de R$ 30 milhões para auxiliar esses nossos irmãos que estão sendo atingidos neste momento pela enchente. Dentre outras ações que vamos fazer, está a entrega do nosso ‘Auxílio Estadual Enchente’ e também estamos repassando o valor de R$ 50 milhões para a infraestrutura da capital, para ajudar nesse processo de recuperação das ruas, de becos, de pontes, limpezas de igarapés, onde a prefeitura está entrando para melhorar infraestrutura”, pontuou Lima.

