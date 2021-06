Vídeo: após ataques, SSP-AM envia reforço policial ao Careiro Castanho

município, assim como a capital, foi alvo de ataques criminosos | Foto: Reprodução





Careiro Castanho (AM)- A onda de violência se estendeu pelo interior do Amazonas, o município de Careiro Castanho, distante 88 quilômetros de Manaus, também foi alvo de ataque dos criminosos durante este domingo (6).

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Careiro Castanho-AM foi incendiado e por determinação do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, foram enviadas equipes policiais ao município.

O objetivo é de reforçar o policiamento naquela região. O município, assim como a capital, foi alvo de ataques criminosos. A Secretaria Municipal de Obras foi incendiada e os infratores atiraram contra o prédio público.





Veja vídeo:

O objetivo é de reforçar o policiamento naquela região | Autor: Reprodução





Careiro da Várzea

| Foto: Divulgação/PMAM

A equipe do 1º Pelotão Independente de Polícia Militar (PIPM), deteve um homem de 26 anos que se preparava para incendiar a casa de funcionários municipais, na rua Autaz Mirim, no município.

Os policiais faziam policiamento, informando que três homens estariam com armas incendiárias improvisadas com garrafas, conhecidas popularmente como coquetéis molotov, e que eles estariam se preparando para incendiar a residência de funcionários públicos que moram naquelas adjacências.

Com a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram, mas um deles foi capturado pelos policiais. O material incendiário foi encontrado com o detido, que foi encaminhado para a 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Os outros suspeitos estão sendo procurados pela polícia.

Delegacia Metralhada

O prédio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizado na avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, foi metralhado por criminosos. Eles chegaram em uma lancha e atiraram contra a fachada do prédio policial.

Vídeos divulgados em redes sociais mostram os momentos seguintes após o ataque criminoso. Os policiais relataram que os criminosos trocaram tiros com eles e em seguida jogaram o artefato explosivo. Mesmo após a ação da polícia, os suspeitos ainda conseguiram fugir.

Leia mais:

Ataques em Manaus: criança de 11 anos é detida por ajudar traficantes