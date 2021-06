Trecho da Avenida Torquato Tapajós é liberado após revitalização

Prefeito David Almeida e vice Marcos Rotta entregam obras à população | Foto: Prefeitura de Manaus

MANAUS (AM) - O trecho da avenida Torquato Tapajós, em frente ao supermercado Nova Era, na zona Oeste, no sentido bairro/Centro, foi liberado na noite de ontem, após a recuperação de uma rede de drenagem, realizada em menos de 72 horas. De acordo com o prefeito de Manaus, David Almeida, o trabalho durou três dias. "Foi um problema grande, mas a secretaria de Infraestrutura trabalhou diuturnamente e em três dias devolvemos a avenida à cidade de Manaus. Vamos recapear essa avenida da rodoviária até o aeroporto", disse o prefeito.



Manutenção

Trânsito volta a fluir na Avenida Torquato Tapajós | Foto: Prefeitura de Manaus

Iniciada às 20h da última segunda-feira, 14, a manutenção, realizada de maneira emergencial, deu continuidade ao trabalho realizado em março, quando foi recuperado todo o trecho no sentido Centro/bairro, da Torquato Tapajós, após o rompimento de uma antiga rede. A intervenção implementou uma nova rede com 20 metros de extensão, toda em aduelas de concreto formando uma galeria moderna, para dar a vazão correta das águas pluviais.



Após isso, foram aplicados material para a base do solo como brita, areia e barro que foram compactados. Por fim, a pista recebeu a aplicação de 30 toneladas de asfalto e foi liberada para o tráfego. O canteiro central também foi recomposto.

Torquato Tapajós sera toda revitalizada

Trecho da avenida Torquato Tapajós sendo recapeado | Foto: Prefeitura de Manaus

Durante o lançamento do "Mais Manaus" - Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, na manhã desta quinta-feira, o prefeito David Almeida e o vice-prefeito Marcos Rotta anunciaram que a prefeitura vai revitalizar o asfaltamento dos dois sentidos da avenida Torquato Tapajós, no trecho entre a rodoviária e o viaduto 28 de Março, que dá acesso à avenida Santos Dumont, que leva ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, zona Oeste. A previsão é recuperar 8,4 quilômetros da via, somados os sentidos Centro/bairro e bairro/Centro.