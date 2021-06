População de Manaus será vacinada até fim de agosto, diz prefeito

| Foto: Secom/divulgação

Manaus (AM) - A polulação de Manaus foi uma das que mais sofreu com a pandemia do novo coronavírus, chegando até a ser epicentro da Covid-19 no País, no mês de janeiro deste ano, porém a cidade pode estar perto de reverter os efeitos danosos desses últimos meses sombrios. Diante do avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta sexta-feira, 18, que a meta da Prefeitura de Manaus é garantir a aplicação da 1ª dose do imunizante em 100% da população vacinável até o final de agosto.



" Da população vacinável, nós já passamos de 40% vacinados com a 1ª dose. Isso é um número fantástico para a nossa cidade. Certamente, com o envio de novas remessas, nós acreditamos que Manaus, até o final do mês de agosto, pode ter vacinado 100% de toda a população vacinável, caso venham as vacinas. " David Almeida, Prefeito de Manaus

Nesta sexta-feira, David Almeida acompanhou a abertura da nova etapa da campanha coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no novo posto instalado no Studio 5, zona Sul da capital amazonense. Na ocasião, ele frisou que a expectativa de alcançar a marca de 1 milhão de doses aplicadas neste sábado, 19/6.

"Estamos com 28 pontos de vacinação. A meta é alcançarmos 1 milhão de doses na tarde de amanhã. Queremos fazer uma grande celebração em Manaus com mais saúde, com mais oportunidade, com mais alegria. É a esperança chegando a nossa cidade. Já estamos em uma situação diferente e acredito que, com o avançar da vacinação, vamos voltar ao nosso normal", citou Almeida, que ainda completou afirmando que a marca será muito comemorada.

"Um milhão de doses alcançadas merece uma comemoração, uma celebração, uma queima de fogos. É o Réveillon chegando, é o Natal chegando, é a esperança chegando, é a alegria chegando. Queremos uma mobilização para que, caso alcancemos essa marca, no início da noite possamos fazer uma celebração dessa forma, celebrando a vida, a saúde, a vacina, os profissionais da saúde, os servidores da nossa prefeitura, que estão, diuturnamente, empenhados, desde janeiro, para imunizar a população".

O prefeito de Manaus revelou ainda, que em conversas com o Governo do Amazonas, foi informado sobre a expectativa do recebimento de uma nova remessa de doses na próxima semana, o que seria suficiente para a realização de um novo mutirão de vacinação.

