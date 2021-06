Rua do Bairro Jorge Teixeira recebe asfaltamento pela primeira vez

A expectativa é de que a obra seja concluída na primeira quinzena do mês de julho. | Foto: Márcio Mello/Seminf

Manaus (AM) - Obras de infraestrutura na travessa A, na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, que estava, anteriormente, com solo natural, sem nunca ter recebido massa asfáltica, estão sendo executadas pela Seminf.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, a via recebeu172 metros de drenagem profunda com tubulações em concreto armado, que dará a vazão às águas e evitará possíveis buracos após a rua ser pavimentada. A expectativa é de que a obra seja concluída na primeira quinzena do mês de julho.

A obra vai beneficiar 50 famílias que vivem no local.



" Era uma demanda muito grande, porque a rua não tinha asfalto, não tinha drenagem, era completamente intrafegável, inclusive para os pedestres. Toda a água da redondeza se canalizava erroneamente para essa via. Com a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura Marcos Rotta, intensificamos os trabalhos e já estamos na fase final. Vamos construir também um rip rap para conter as laterais das ruas, porque o nível das casas está abaixo da pista e, após essa contenção, vamos concluir a terraplanagem para, posteriormente, asfaltar e colocar meio-fio e sarjeta em todo o comprimento da rua, que é de 140 metros " Alessandro Rodrigues, diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura da Seminf

O auxiliar de açougue Maciel Soares, que mora na via há oito anos, diz que é a realização de uma antiga reivindicação da comunidade.



" Aqui era uma rua com difícil acesso, porque, quando chovia, tinha muito buraco, lama, mato e entulho. Eu descia com o meu filho e era muito perigoso, já escorregamos várias vezes. Agora com essa obra, só melhorias a cada momento e eu só tenho a agradecer ao prefeito David Almeida e ao vice Marcos Rotta " Maciel Soares, auxiliar de açougue e morador

Raimundo Pinheiro, que é motorista de caminhão e mora na comunidade Santa Inês há mais de 20 anos, mencionou que, pela primeira vez, está tendo acesso à travessa A.

" Graças a Deus nossa rua está sendo feita. Eu moro há mais de 20 anos aqui e sempre a gente teve essa esperança de um dia essa rua ficar pronta. Graças ao prefeito David Almeida e ao vice Marcos Rotta, nós temos vida nova aqui na comunidade " Raimundo Pinheiro, motorista de caminhão e morador

Leia mais:



AM-010: reforma vai gerar 10 mil empregos e custar mais R$ 360 milhões

Alojamento Indígena em São Gabriel da Cachoeira é reformado