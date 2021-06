Vias da Zona Norte de Manaus recebem serviços de tapa buracos

| Foto: Divulgação / Seminf

Manaus (AM) - Com as chuvas intensas que ocorreram durante todo o inverno em Manaus, há constantes problemas de buracos em vias públicas. A Prefeitura de Manaus, na nova gestão, tem amenizado o problema com obras constantes em todas as Zonas.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), dá continuidade nesta segunda-feira, 21/6, às obras de manutenção nas vias da zona Norte. Aproximadamente 30 servidores trabalham de forma simultânea nos bairros Cidade Nova, Conjunto Francisca Mendes, Parque das Nações, Renato Souza Pinto e Manoa. A ação visa amenizar os alagamentos em dias de fortes chuvas e tapar os buracos das vias.



As equipes da Seminf iniciaram os trabalhos pela avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, onde mais de 40 metros de nova tubulação estão sendo substituídos, uma vez que a antiga rede foi danificada pela ação do tempo, alagando as casas no Vale do Sinai.

Já na rua Uirapuru, no Francisca Mendes 2, as equipes de obras trabalham na manutenção com 30 metros de drenagem e, simultaneamente, no Beco São Francisco, conjunto Mundo Novo, e rua 1 do Manoa mais 20 metros de drenagem serão substituídos.

Segundo o engenheiro Érico Braga, responsável pelo Distrito de Obras da zona Norte, a área enfrenta vários problemas de infraestrutura básica por falta de manutenção, mas as soluções estão sendo buscadas.

" Boa parte dos problemas de infraestrutura que a prefeitura vem resolvendo na zona Norte se dão por conta do abandono e da falta de manutenção. Temos agido de imediato em casos como os rompimentos em redes de drenagem profunda e vias comprometidas com 40 toneladas de massa asfáltica por trecho, além do uso de caminhões, retroescavadeira e rolo compactador para completar o trabalho com a qualidade que a população merece. " Érico Braga, engenheiro responsável pelo Distrito de Obras da zona Norte

*Em Tempo com informações da assessoria

