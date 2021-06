Veja bairros que recebem obras na Zona Norte de Manaus

Já a rua Crateús 20 toneladas de massa asfáltica, por meio da ação de tapa-buracos. | Foto: Márcio Melo/Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus segue, nesta terça-feira, 22/6, com frentes de obras de infraestrutura em vias da zona Norte da capital. Desta vez, os beneficiados são os bairros Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Parque Solimões e Rio Piorini, que ganham melhorias na trafegabilidade viária e mais segurança para pedestres e motoristas.

As equipes da Seminf, com aproximadamente 12 trabalhadores, iniciaram o serviço pela rua Armando Conde, a partir da implantação de uma nova rede de drenagem profunda com 20 metros de novas tubulações em concreto armado, antes rompida por falta de manutenção, provocando alagação e ameaçando as casas dos moradores.

Para o engenheiro Raidel Pereira, responsável pelo distrito de obras da área, as equipes têm se empenhado para realizar trabalhos preventivos para evitar maiores transtornos à população.

As equipes da Seminf, com aproximadamente 12 trabalhadores, iniciaram o serviço pela rua Armando Conde | Foto: Márcio Melo/Seminf

" Tubulações muito antigas provocam esses problemas, que exigem uma ação imediata. Estamos intensificando os trabalhos preventivos e realizando um serviço de qualidade, para que tenha maior durabilidade, conforme nos determina o prefeito David Almeida e o vice prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta " Raidel Pereira, engenheiro

Já a rua Crateús, no loteamento Rio Piorini, que tem um trânsito intenso de veículos, recebe, hoje, 20 toneladas de massa asfáltica, por meio da ação de tapa-buracos.

rua Urucurituba 20 toneladas de asfalto para melhorar a trafegabilidade da pista. | Foto: Márcio Melo/Seminf

Assim como a rua Urucurituba, no loteamento América do Sul, bairro Colônia Terra Nova, que estava tomada por buracos, que também recebe, nesta terça-feira, 20 toneladas de asfalto para melhorar a trafegabilidade da pista.

As ações na área estão programadas para acontecerem até o fim da semana, quando mais vias e outras comunidades serão atendidas e beneficiadas com as manutenções em infraestrutura.

