Saúde no AM vai implantar Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está trabalhando na implantação do Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH) nos hospitais e prontos-socorros (HPS) da capital. O HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado foi pioneiro na implementação do NAQH, em março de 2020, com o objetivo de garantir a qualidade da gestão do serviço de urgência e emergência e dos leitos de retaguarda às urgências.

O secretário de Saúde em exercício, Silvio Romano, ressaltou que a criação do núcleo em todas as unidades de urgência e emergência visa a discussão, avaliação e o aperfeiçoamento contínuo da assistência hospitalar na rede estadual de saúde.

" Como é um órgão colegiado composto pela alta direção e também por todos aqueles envolvidos no fazer dentro de uma unidade de saúde, essa discussão sobre o que pode ser melhorado e as dificuldades envolve todas as áreas. É uma construção coletiva para uma melhor assistência. O núcleo não fica restrito às ações dentro do hospital. Faz o diálogo com a regulação, com o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e com a rede básica de atenção " Silvio Romano, secretário de Saúde em exercício

O coordenador do NAQH e diretor do HPS João Lúcio, Daniel Castro, destacou que o núcleo assegura agilidade nas soluções internas e maior interação entre a alta gestão e as equipes que compõem o hospital.

" É uma ferramenta de gestão altamente capaz de agilizar todos os processos e, ao mesmo tempo, auxilia na comunicação entre as equipes para que não haja ruído entre as informações. No núcleo, a alta gestão reúne com o corpo técnico e clínico para definir as novas demandas e as possibilidades de atuação dentro da unidade hospitalar " Daniel Castro, coordenador do NAQH e diretor do HPS João Lúcio

Atribuições

O NAQH garante o uso dinâmico dos leitos hospitalares, monitora o tempo de tempo para atendimento na emergência e para a internação, propõe medicamentos de avaliação por meio de indicadores clínicos e administrativos, acompanha a adoção de protocolos clínicos e o processo de cuidado do paciente para assegurar atendimento no local mais adequado às necessidades.

Entre as prerrogativas do núcleo estão a articulação das especialidade clínicas e cirúrgicas, monitoramento do agendamento cirúrgico, definição de critérios de internação e alta, agilização da realização de exames e garantia do uso racional, universal e equitativo de recursos institucionais, por meio do controle sobre os processo de trabalho no hospital.

A inserção do NAQH nos HPSs está prevista na portaria do Ministério da Saúde nº 2.395/2011, e também na portaria nº 3.390/2013, que instituiu a Política Nacional de Atenção Hospitalar no Sistema Único de Saúde.

