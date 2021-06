Prefeito de Manaus diz que vai revitalizar 300 ruas no Jorge Teixeira

O chefe do Executivo municipal fez questão de acompanhar a nova etapa do trabalho | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, deu seguimento, na manhã desta terça-feira, 22/6, às fiscalizações das obras do Pacote de Obras de Inverno realizadas no Jorge Teixeira, zona Leste da capital, e reafirmou o compromisso de recuperar 326 ruas, totalizando 115 quilômetros de manta asfáltica implantados no bairro.

A expectativa é de que a obra seja concluída na primeira quinzena do mês de julho | Foto: Ruan Souza / Semcom

" No Pacote de Inverno, serão 4 mil ruas recuperadas. Agora, estamos contratando mais 10 mil ruas para o Pacote de Verão. Vamos continuar avançando mais a cada dia. Já finalizamos as ruas principais e estamos entrando no interior dos bairros. A população pode ter certeza de que vamos chegar a todas as ruas da cidade, para torná-las dignas para todos " David Almeida, prefeito de Manaus

Os trabalhadores estão realizando a terraplanagem das vias e, na sequência, implantarão a pavimentação do local | Foto: Ruan Souza / Semcom

De acordo com informações da Seminf, os trabalhadores estão realizando a terraplanagem das vias e, na sequência, implantarão a pavimentação do local. A expectativa é de que a obra seja concluída na primeira quinzena do mês de julho.

Já na zona Norte da cidade, aproximadamente 30 servidores trabalham de forma simultânea nos bairros Cidade Nova, conjunto Francisca Mendes, Parque das Nações, Renato Souza Pinto e Manoa, para realizar a recuperação de cerca de 40 ruas, ainda nesta semana.

