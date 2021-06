Sepror entrega cestas básicas a entidades socioassistenciais

O banco Santander foi parceiro financeiro da ação, ajudando no financiamento da aquisição das cestas básicas. | Foto: Calvin Paixão

MANAUS - A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio do Programa Estadual de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos, do Governo do Amazonas, em parceria com o movimento Ação da Cidadania Manaus, entregaram, nesta terça-feira (22), 2 mil cestas básicas para 25 instituições socioassistenciais da capital.

As instituições atendidas são igrejas católicas e evangélicas, centros espíritas, matrizes africanas, associações de moradores e indígenas, cozinha solidária, Organizações Não Governamentais (ONGs), entre outras, que atendem homens, mulheres, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas, Cintia Martins ressalta a importância do combate ao desperdício e da doação para estas entidades, que ajudam pessoas em condição de insegurança alimentar.

" Precisamos investir cada vez mais nesse tipo de política pública, para evitar o aumento da fome no estado. E, em meio a enchente e pandemia, estas ações são muito necessárias para ajudar aqueles que passam por dificuldades e não têm nada para comer " Cintia Martins, Membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas

Essa é uma parceria que leva a uma maior visibilidade do programa, abrindo portas para novas oportunidades de parcerias | Foto: Calvin Paixão

Para o coordenador do Programa de Combate ao Desperdício de Alimentos, Carlos Henrique, essa é uma parceria que leva a uma maior visibilidade do programa, abrindo portas para novas oportunidades de parcerias.

" Essa é uma ação de extrema importância para o Programa, porque ele passa a ser visualizado na cidade como um parceiro importante na capacidade logística, e demonstramos isso contribuindo com essa entrega do Ação da Cidadania, que vai ajudar pessoas em situação de insegurança alimentar " Carlos Henrique, coordenador do Programa de Combate ao Desperdício de Alimentos

O banco Santander foi parceiro financeiro da ação, ajudando no financiamento da aquisição das cestas básicas.

Cada cesta contém os seguintes itens: três quilos de feijão, três quilos de arroz, um quilo de macarrão, um quilo de fubá, um quilo de açúcar e uma garrafa de óleo de soja.

