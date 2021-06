Vacinação contra Covid-19 é intensificada em Parintins, no AM

O município recebeu, para a ação, 15 mil doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo 12 mil de AstraZeneca e 3 mil de CoronaVac. | Foto: Michael Dantas e Divulgação/Secom

Manaus (AM) - O município de Parintins, no Amazonas, foi um dos mais afetados durante os períodos agudos da Covid-19 no Estado. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), tem direcionado recursos e ações para promover avanços no sistema de saúde da cidade, segundo o governo do Estado.

De acordo com a assessoria, o aporte inclui a instalação de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), insumos e medicamentos para as unidades de saúde do município.

De acordo com o secretário executivo de Assistência do Interior da SES-AM, Cássio Espírito Santo, o município tem recebido suporte desde antes do início da pandemia.

Secretário executivo de Assistência do Interior da SES-AM, Cássio Espírito Santo | Foto: Michael Dantas e Divulgação/Secom

" O projeto Parintins começou em 2019, quando, pela primeira vez, nós instalamos os quatro primeiros leitos de UCI no Hospital Jofre Cohen; e os seis primeiros leitos de UCI com respiradores no Hospital Padre Colombo, para neonatal. Foi o primeiro marco nosso de atuação aqui. A gente vem fornecendo teste rápido, EPIs, insumos para os dois hospitais " Cássio Espírito Santo, secretário executivo de Assistência do Interior da SES-AM

O secretário ressaltou que os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), também têm sido fundamentais para Parintins e para os outros municípios do interior.

" Principalmente, neste ano, em que os municípios ainda não receberam repasse de recurso federal para Covid. Então esse recurso do FTI vem dar um apoio tanto para pagamento de Recursos Humanos, quanto para compra de insumos ou aquisição de equipamentos para as unidades de saúde " Cássio Espírito Santo, secretário executivo de Assistência do Interior da SES-AM

Neste ano, o Governo do Estado destinou R$ 86,7 milhões do FTI aos municípios. A primeira parcela foi repassada às prefeituras em fevereiro, na quantia de R$ 30 milhões. A segunda transferência no valor de R$ 20 milhões foi liberada em março. A terceira parcela foi paga na última terça-feira (22/06), no valor de R$ 36,7 milhões. O total de repasses do fundo previsto para o interior este ano é de cerca de R$ 160 milhões.

Queda nos índices

O aporte inclui a instalação de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), insumos e medicamentos para as unidades de saúde do município. | Foto: Michael Dantas e Divulgação/Secom

O secretário executivo de Assistência do Interior da SES-AM enfatizou que o reflexo positivo das ações pode ser constatado, por exemplo, no baixo número de internações por Covid-19 nos hospitais de Parintins, que até quinta-feira (24/06) registravam apenas três pacientes internados.

" Estive visitando o Hospital Jofre Cohen, que é referência em Covid, nós temos três pacientes internados. Dos três, dois já não estão mais transmitindo. Então, Covid ativo mesmo hoje, em Parintins, a gente só tem um paciente internado, que não está grave, vem sendo acompanhado, não houve necessidade nem de solicitar remoção de UTI aérea " Cássio Espírito Santo, secretário executivo da SES-AM

Além disso, segundo o Boletim Diário de Covid-19 edição de nº 446, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), na quinta-feira (24/06), Parintins registrou apenas dois novos casos de Covid-19 e nenhum óbito.

Vacinação em mutirão na cidade de Parintins

Para impulsionar ainda mais a luta contra a Covid-19, o Governo do Amazonas realiza, no sábado (26/06), em Parintins, o mutirão Vacina Amazonas, para a imunização contra a Covid-19 da população da faixa etária de 23 a 29 anos, grávidas e puérperas sem comorbidades. O município recebeu, para a ação, 15 mil doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo 12 mil de AstraZeneca e 3 mil de CoronaVac.

*Em Tempo com informações da assessoria

