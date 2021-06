Hospital do Sangue em Manaus recebe R$ 4,5 milhões para obras

O Novo Hospital irá demandar o destaque orçamentário equivalente a R$ 3 milhões | Foto: Divulgação Hemoam

MANAUS (AM) - Com o compromisso de oferecer produtos e serviços relacionados ao sangue com qualidade e segurança, atendendo a demanda e aos requisitos, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) terá novo hospital.

Recursos na ordem de R$ 4,5 milhões foram liberados pelo Governo do Amazonas para o Hemoam, na aquisição de equipamentos e mobiliário para o Hospital do Sangue.

O complexo está com 73% da construção concluída. A infraestrutura hospitalar será referência no diagnóstico e tratamento de doenças malignas e benignas do sangue, além do câncer infanto-juvenil.

" Todas as necessidades financeiras estão sendo atendidas para que o Hospital do Sangue inicie sua operação ainda em 2021. Além dessa liberação para mobília e equipamentos, estamos finalizando as tratativas para contratação de Recursos Humanos para atuarem na nova infraestrutura " Diretora-Presidente do Hemoam, Socorro Sampaio

O Novo Hospital irá demandar o destaque orçamentário equivalente a R$ 3 milhões mensais de folha de pagamento; e cerca de R$ 4 quatro milhões mensais para custeio.

O Hospital do Sangue tem capacidade total de 190 leitos. De acordo com o cronograma do Hemoam, a utilização de todas as instalações ocorrerá de maneira progressiva.

“Temos planejamento para o funcionamento desse hospital para os próximos dez anos. Além de atender as leucemias, anemias falciformes e os pacientes oncológicos, vamos oferecer transplante de medula óssea, o qual é realizado fora do Estado atualmente”, pontuou a diretora-presidente.

Investimento

Inicialmente, o valor da obra estava orçado em quase R$ 40 milhões. Desse total, cerca de R$ 9 milhões eram recursos estaduais e o restante de recursos federais. Com o aditivo, a contrapartida estadual está em quase R$ 20 milhões e o valor total da obra está em pouco mais de R$ 49 milhões.

