Mais de mil famílias recebem Auxílio Estadual Enchente em Nhamundá

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas dá prosseguimento às ações de entrega do Cartão Estadual Auxílio Enchente em Nhamundá. Nesta segunda-feira (28/06), famílias de comunidades rurais do município, localizado a 382 quilômetros de Manaus, começaram a receber o benefício que visa minimizar os danos causados à população pela cheia dos rios em todo o estado.

Ao todo, o Governo do Estado destinou 1.295 cartões do auxílio para Nhamundá. Desse montante, 401 foram distribuídos na zona urbana e 894 serão distribuídos para moradores de comunidades ribeirinhas.

A ação, realizada pela Defesa Civil do Estado e com o suporte da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), significa um investimento de R$ 388.500,00 no município.

Os beneficiários que residem em zona rural devem se encaminhar até a cidade para receberem o cartão.

As entregas acontecem até a próxima quinta-feira (01/07), na Escola Professor José Gaudêncio e Centro de Educação Infantil Professor Raimundo Ponciano, a partir das 8h.

O cartão possui parcela única de R$ 300 e pode ser utilizado em toda rede credenciada para a aquisição de itens de higiene, limpeza, alimentação e farmácia.

Para receber o cartão, o beneficiário deve comparecer a um dos postos de atendimento com o cadastro prévio feito pela prefeitura e Defesa Civil, RG e CPF.

