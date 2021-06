AM doa 500 cestas básicas para aldeias Mura de Autazes

A ação contou com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), através do presidente da Casa, deputado estadual Roberto Cidade. | Foto: Denison Alves/FEI.

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), entregou, na última sexta-feira (25), 500 cestas básicas na comunidade indígena Moyraí, do povo Mura, zona rural de Autazes, município distante 108 quilômetros de Manaus.

Ao todo, 500 famílias, compostas por mais de 3 mil pessoas, receberam as cestas na aldeia. Na oportunidade, a FEI, por meio de Cessão Precária de Bem Móvel, entregou um veículo modelo Toyota que auxiliará na locomoção entre as aldeias mura de Autazes.

A finalidade da ação é de disponibilizar, para cada família, uma cesta básica composta por quase 30 kg de alimentos não perecíveis, como óleo de soja, arroz, macarrão, farinha, açúcar, feijão e leite em pó, entre outros gêneros alimentícios.

As mesmas foram entregues aos líderes do Conselho Indígena Mura (CIM), que irão distribuir entre as aldeias Mura de Autazes afetadas pelas enchentes dos rios.

Segundo Edivaldo Munduruku, diretor-presidente da FEI, estas doações já vem acontecendo desde o início da primeira onda da pandemia de covid-19 e a doação do veículo irá auxiliar nos trabalhos de locomoção entre as aldeias do povo mura naquele município.

" Estamos acompanhando estas comunidades que foram visitadas já há algum tempo, neste dia em questão pudemos dar uma grande ajuda a eles, além dos alimentos, o veículo doado irá ajudar o CIM a realizar seus trabalhos e também os problemas de urgência " Edivaldo Munduruku, diretor-presidente da FEI

O cacique José Cláudio Mura, presidente do CIM, agradeceu ao Governo do Estado pelas doações, bem como à fundação que, segundo ele, sempre esteve presente na vida dos povos indígenas.

" Nossos agradecimentos a Deus e ao Governo do Estado, que por meio da FEI tem sido um parceira da gente, cedendo esse veículo para que pudéssemos fazer uso. Isso muito ajudará as nossas comunidades " José Cláudio Mura, cacique presidente do CIM

A ação contou com a parceria da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), através do presidente da Casa, deputado estadual Roberto Cidade.

