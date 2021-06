Prefeito de Manaus destaca avanço da vacinação na capital

O chefe do Executivo municipal acompanhou a aplicação das doses e destacou a perspectiva de avanço da vacinação nos próximos dias. | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - Na manhã desta terça-feira, 29/6, o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou a vacinação no Studio 5 Centro de Convenções, Distrito Industrial I, zona Sul, um dos 19 postos em funcionamento neste dia de intensificação vacinal e destacou a perspectiva de avanço da vacinação nos próximos dias.

Público de 18 anos

" Nossa meta é baixar 5 anos por semana, então chegaremos aos 18 anos para cima muito em breve " David Almeida, prefeito de Manaus

Almeida ressaltou que a ampliação do público está condicionada ao repasse de doses por parte dos governos federal e estadual, para que a prefeitura possa fazer seu trabalho de logística, planejamento e aplicação das doses. David Almeida destacou que Manaus é a segunda capital do Brasil que mais vacina com a menor faixa etária.

" Ainda nesta terça-feira, estaremos vacinando os de 28 anos e estamos desde sábado vacinando a partir dos 30 anos. A perspectiva é que muito breve toda a população acima dos 18 anos esteja com a vacina no braço " David Almeida, prefeito de Manaus

Hoje e quarta-feira, 30/6, a Prefeitura de Manaus está com um movimento de intensificação da aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19, em 19 postos, por todas as zonas da capital. No período de 9h as 18h, toda a população a partir dos 30 anos está apta a se vacinar, e a partir das 18h, até as 18h de quarta-feira, a população a partir dos 28 anos também poderá se vacinar, havendo variação no horário da finalização das aplicações dependendo do posto de vacinação.

" Hoje estamos ampliando os nossos postos de vacinação, a faixa etária e o horário de atendimento para todas as pessoas acima dos 28 anos, com uma expectativa e preparação para termos cerca de 70 mil pessoas vacinadas neste mutirão, mas, para isso, pedimos, você acima dos 28 anos, que vá se vacinar, e não esqueça seu documento com cópia " David Almeida, prefeito de Manaus

" Durante a madrugada, o que vai funcionar nessa faixa de 24 horas é o complexo Arena da Amazônia, Vasco Vasques, e sambódromo, todos na zona Oeste, pois possuem uma iluminação adequada, locais de fácil acesso, e funcionarão tanto drive-thru, quanto posto fixo para pedestres, lembrando que as pessoas podem ir direto, mas o cadastro prévio no Imuniza Manaus sempre ajuda nossos vacinadores " Shadia Fraxe, secretária municipal de saúde

Pontos de vacinação desta terça-feira, 29

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 21h

NORTE

UBS Balbina Mestrinho, rua 17, 170, Cidade Nova 2

UBS Sálvio Belota, rua das Samambaias, 786, Santa Etelvina

OESTE

UBS Leonor de Freitas, avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

UBS Deodato de Miranda Leão, avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

LESTE

UBS Dr. José Amazonas Palhano, rua Antônio Matias, s/nº, São José 1

UBS Maria Leonor Brilhante, avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

UBS Alfredo Campos, avenida Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 19h

SUL

Policlínica Dr. Antônio Reis, rua São Luiz, s/nº, São Lázaro

UBS São Francisco, rua Jonas da Silva, s/nº, São Francisco

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 16h

LESTE

UBS Nova Esperança, rua Nova Esperança, s/nº, Colônia Antônio Aleixo

UBS Guilherme Alexandre, rua Nova República, 575, Colônia Antônio Aleixo

Pontos estratégicos – das 9h às 17h

NORTE

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

Ponto apenas para pedestres

NORTE

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

SUL

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Octávio, 3.555, Distrito Industrial 1

Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças

LESTE

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Ponto estratégico – 9h de terça (29) às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Para pedestre e drive-thru

Pontos estratégicos – 18h de terça às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Apenas para pedestres

Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

