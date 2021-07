Manaus vai ganhar o "Parque Municipal das Tribos"

Secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski | Foto: João Viana / Semcom

MANAUS (AM) - O anúncio da criação do parque municipal das Tribos marcou o encerramento do “Junho Verde”, programação especial em alusão ao mês do Meio Ambiente, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira, 30/6, no centro cultural Mainuma, na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.



Além do anúncio da criação do parque, a Semmas doou mil mudas de plantas arbóreas, frutíferas, medicinais e ornamentais e realizou o plantio simbólico de mudas no centro cultural e no campo de futebol da comunidade.

Ponto Turístico

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, o órgão ambiental do município, por determinação do prefeito David Almeida, fará todo o trâmite legal necessário para a criação do parque, contando com os estudos realizados pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

“Com os trabalhos a serem desenvolvidos no local, o parque das Tribos poderá ser no futuro um ponto turístico. Uma função importante é conectividade, por meio de corredores ecológicos, dessa área com as próximas, para ajudar na preservação da fauna”, observou Stroski. Para ele, “o propósito de conservação ambiental poderá ser cumprido por meio da criação legal deste parque municipal”.

Programação

Durante o mês de junho, foram realizadas doação e plantio de mudas de plantas em todas as zonas da cidade, reabertura parcial dos parques municipais, com intervenções artísticas assinadas pelo artista Juarez Lima, além de debates de temas relevantes à população, os quais foram transmitidos ao vivo pelas redes sociais da secretaria.

A revisão do Código Ambiental de Manaus, que vai prosseguir durante o mês de julho, também fez parte da programação ambiental da prefeitura em celebração ao meio ambiente.

Arborização

Por meio do programa ambiental Manaus Verde, está prevista a intensificação da produção, distribuição e plantio de mudas em Manaus. Desde o início do ano, ocorre a distribuição itinerante semanal de mudas em todas as zonas geográficas da cidade, estimulando o protagonismo da população na arborização da cidade.