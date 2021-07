David Almeida vistoria mutirão de limpeza no Morro da Liberdade

Acompanhado pelo secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, o chefe do Executivo municipal salientou a importância do serviço | Foto: Ruan Souza/Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta quinta-feira, 1º/7, o início do mutirão de limpeza que, nos próximos três dias, contemplará bairros localizados na zona Sul da capital. A primeira ação aconteceu na praça do Cajual, no Morro da Liberdade.

Acompanhado pelo secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, o chefe do Executivo municipal salientou a importância do serviço na localidade, a fim de garantir, assim, mais conforto e segurança para os moradores do bairro.

Após o término da limpeza, David Almeida anunciou que equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciarão os serviços de recuperação das vias dos bairros.

" Esse é um trabalho diuturno. Estamos com a equipe da limpeza pública fazendo um mutirão no Morro da Liberdade, Santa Luzia, São Lázaro e Betânia. Após esse mutirão, vamos entrar com asfalto de ruas e consertar as sarjetas e meios-fios. Estamos fazendo aquilo que a população tanto quer, que é obra, a prefeitura presente e atuante. É isso que estamos fazendo, a cada dia buscando levar para a população, serviços de qualidade " David Almeida, prefeito de Manaus

Durante a vistoria, o prefeito de Manaus reforçou que, durante o programa “Mais Manaus”, a prefeitura espera revitalizar mais de 30 praças, 100 campos esportivos e cinco feiras espalhadas por todas as zonas da capital.

" É uma satisfação saber, como prefeito de Manaus, que estou cumprindo com a minha obrigação e ainda recebermos elogios da população. Isso é o coroamento de um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação. É o compromisso que assumimos em campanha, de fazer de Manaus uma cidade melhor, e é o que nós estamos fazendo " David Almeida, prefeito de Manaus

