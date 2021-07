Wilson Lima vistoria Anel Sul e destaca intervenções viárias em Manaus

Wilson Lima conferiu a execução dos trabalhos | Foto: Divulgação Secom

Manaus (AM) - As obras do Anel Sul, que compreende, principalmente, a duplicação e a modernização da estrada do Tarumã, foram vistoriadas a manhã desta quinta-feira (1), quando o governador Wilson Lima, informou que o Anel Sul será interligado ao Anel Leste - que também está em construção - por meio do maior viaduto já construído na região Norte do Brasil.

O objetivo, segundo o governador, é interligar o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às rodovias AM-010 e BR-174, melhorando a mobilidade e desafogando o trânsito.

Wilson Lima conferiu a execução dos trabalhos e destacou que o Governo do Amazonas está promovendo a maior intervenção viária na capital.

" Nós estamos fazendo uma série de intervenções de mobilidade urbana em Manaus e o Anel Sul faz parte desse conjunto de ações. Estamos agora iniciando nesse verão a segunda etapa do Anel Sul, que compreende aquela parte que faz a ligação com o Monte das Oliveiras, e aquele viaduto onde era o café da Joelsa, e dessa segunda etapa que vai ligar até o Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia), bem como vai com o Anel Leste, onde já estamos trabalhando " Wilson Lima, Governador do Amazonas

Previsão de entrega

A obra do Anel Sul já conta com 61% dos trabalhos concluídos | Foto: Divulgação Secom

A obra do Anel Sul já se encontra com 61% de seus trabalhos concluídos e a previsão de entrega é em dezembro deste ano. Ao todo, serão cerca de 8,7 quilômetros contemplados com serviços de terraplanagem, drenagem, estrutura do pavimento, pavimentação, acabamento, sinalização e parte elétrica, com um investimento total de R$ 101.729.222,85.

Com três frentes de obras atuando no projeto, já foram executados os serviços de demolição em 2,7 quilômetros, com 84 imóveis já demolidos. Até o fim deste mês, serão desapropriados mais 50 imóveis, totalizando 134.

O Anel Sul será interligado ao Anel Leste | Foto: Divulgação Secom

O viaduto está localizado no entroncamento da Estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques. As obras do Anel Leste também estão em execução.

Quando essas obras forem concluídas, serão interligadas da seguinte maneira: Quem vem da avenida Torquato Tapajós pegará a avenida Arquiteto José Henriques, no bairro Monte das Oliveiras, passará pela avenida Margarita, no conjunto Nova Cidade, no ramal do Brasileirinho, e seguirá até o trevo da alameda Cosme Ferreira com a avenida Norte-Sul, até chegar ao Distrito Industrial

Assinatura

Ainda durante a visita, Wilson Lima fez a assinatura do contrato para iniciar as obras de reforma e modernização da AM-010.

O projeto possibilitará ao Governo do Estado executar a maior obra na rodovia em 40 anos, gerando mais de 10 mil empregos e fortalecendo o desenvolvimento econômico dos oito municípios do entorno da rodovia: Itacoatiara, Itapiranga, Manaus, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves.

*Em Tempo com informações da assessoria

