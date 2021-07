Bairro Dom Pedro em Manaus recebe mutirão de infraestrutura

Mais de 200 servidores da Seminf realizam serviços de tapa-buraco | Foto: Márcio Melo/Seminf e Osmar Neto/Seminf

Manaus (AM) - Os bairros Dom Pedro 1 e 2, na Zona Centro-Oeste de Manaus, recebe ações de infraestrutura por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) nesta quinta-feira (1º). De acordo com a assessoria, aproximadamente 45 ruas dos bairros Dom Pedro 1 e 2 recebem ações de tapa-buraco. O mutirão foi iniciado pelas ruas Padre Antônio Vieira , Padre Manoel da Nóbrega e Hermes da Fonseca.

Mais de 200 servidores da Seminf realizam os trabalhos para melhorar as imperfeições que surgiram devido à área não ter recebido manutenções periódicas. No total, serão aplicadas 800 toneladas de massa asfáltica nas ruas do bairro.

De acordo com o Secretário e vice-prefeito Marcos Rotta, os mutirões de tapa-buraco são programados pelas equipes de engenharia da Seminf, sempre levando em consideração o estado da infraestrutura de cada bairro.



" Até o fim deste ano, temos uma meta estipulada de 10 mil ruas atendidas com serviços básicos de infraestrutura, com isso os serviços estão a cada semana sendo intensificados em toda a cidade. Nesta semana e na próxima, estaremos aqui melhorando a trafegabilidade das ruas do Dom Pedro, seguindo todas as determinações do prefeito David Almeida " Marcos Rotta, vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura

Há tempos sem obras e manutenções no bairro, os moradores recebem com satisfação as equipes de obras da Seminf, como demonstrou a dona de casa France Carvalho, residente há 16 anos no bairro.

" Que satisfação ver essa equipe trabalhando nos quatro cantos do bairro. Estou vendo bastante asfalto e sei que será um trabalho correto e duradouro. Muito satisfeita com essa gestão, gratidão por cada trabalhador que está aqui cumprindo seu serviço " France Carvalho,

