Avançam frentes de obras nas zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhou na manhã desta segunda-feira | Foto: Osmar Neto / Seminf

Manaus (AM) - O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhou na manhã desta segunda-feira (5), as frentes de obras de tapa-buracos e drenagens realizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nos bairros das zonas Oeste e Centro-Oeste da capital. No bairro Vila da Prata, zona Oeste, Rotta fiscalizou os serviços de tapa-buracos na rua Paraguaçu, que há anos não recebia nenhum tipo de intervenção de infraestrutura.

No local, atendido pelo Distrito de Obras da Compensa, o vice-prefeito também ouviu de moradores, as sugestões de intervenções a serem feitas na região, como a revitalização de uma escadaria antiga, que oferece risco aos seus usuários.

" Estar presente nas ruas é essencial para que se conheça realmente os problemas enfrentados pela população. O prefeito David Almeida e eu sabemos bem disso e por essa razão fazemos questão de estar presentes todos os dias, ouvindo os manauaras, que muitas vezes nos dão as soluções que esperam " Marcos Rotta, vice-prefeito

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhou na manhã desta segunda-feira | Foto: Osmar Neto / Seminf

Além da Vila da Prata, ainda na zona Oeste, os servidores da Seminf atuam com ações de infraestrutura como tapa-buracos e na recuperação de redes de drenagem profunda e superficial na Vila Marinho, Compensa e Santo Antônio, além de um trecho da avenida Brasil, que passa por uma revitalização completa em seu canteiro central.



Já no bairro Alvorada 2, na zona Centro-Oeste, o vice-prefeito acompanhou a finalização da implantação de uma rede de drenagem profunda na rua Professor Abílio de Alencar, antiga rua 5.

O local alagava sempre que chovia pelo acúmulo de água, afetando inclusive uma escola, uma creche e um posto de saúde infantil localizados na via. Com a nova rede, os problemas serão sanados definitivamente

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Avenida no Distrito será interditada para obras de infraestrutura



David Almeida fiscaliza serviço de recuperação viária na zona Sul