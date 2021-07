Descida de 15cm consolida vazante do rio Negro, em Manaus

MANAUS (AM)- Após atingir 30,02 metros e superar a maior cheia de toda a história, o nível do rio Negro, em Manaus, já desceu 15 cm e está em processo de vazante. Nesta segunda-feira (5), o rio se encontra em 29,87 m na capital do Amazonas. O nível do rio Solimões, em Manacapuru (AM), está em 20,69m - o pico foi de 20,86m. Em Itacoatiara (AM), o rio Amazonas atingiu o pico da cheia de 2021 aos 15,21m no dia 31/05, e hoje se encontra em 14,91m.

Mesmo com o princípio do processo de descida das águas, as cidades ainda continuam com níveis acima da cota de inundação severa. Como em seu princípio a vazante é lenta e gradual, os efeitos da inundação não se encerram logo que o rio começa a descer. Confira dos dados:

| Foto:

Esses rios menores têm resposta rápida, conforme a pesquisadora Luna Gripp, podem voltar a subir devido à pequena área de drenagem. O processo de vazante é válido para os rios da região central do estado do Amazonas: baixo e médio Solimões, rio Negro em Manaus e região da calha principal do Amazonas. "Para os rios mais amontante do Negro, não é possível afirmar que o rio não vai voltar a subir", afirma.

Leia também: Veja curiosidades sobre as cheias que marcaram a história de Manaus

Defesa Civil de Barcelos (AM) em 17 de junho, dia em que foi registrada a cheia histórica de 10,33m no município, superando os 10,32m de 1976 | Foto: Defesa Civil

Cheia na maior Bacia Hidrográfica do Mundo

O que determina a magnitude das cheias na Bacia Amazônica é a chuva que ocorre em todas as bacias que drenam pra essa região, como a bacia do Negro, do Solimões e todos os seus afluentes | Foto: Divulgação

A Bacia Hidrográfica do Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo. O que determina a magnitude das cheias na Bacia Amazônica é a chuva que ocorre em todas as bacias que drenam pra essa região, como a bacia do Negro, do Solimões e todos os seus afluentes (Purus, Juruá, Japurá, Jutaí e etc), incluindo suas áreas externas ao Brasil, na Colômbia, Peru e Equador.

Rede Hidrometeorológica Nacional

Os Sistemas de Alerta Hidrológico implantados e operados pelo SGB-CPRM têm o apoio da Agência Nacional de Água (ANA), por meio de aporte de recurso para operação das estações que compõem os Sistemas, as quais fazem parte da Rede Hidrometeorológica Nacional.

Das estações da RHN, mais de 200 estações de monitoramento são operadas pela unidade de Manaus em rios amazônicos.

O SGB-CPRM atualiza frequentemente a situação dos rios em cprm.gov.br/sace .

Leia mais:

No AM, cheia prejudica agropecuária e intensifica fome no interior