Visita de Bolsonaro a Manaus terá apoio logístico da prefeitura

MANAUS (AM) - A logística para a visita a Manaus, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que irá participar da entrega de 500 apartamentos no conjunto habitacional Manauara II, no dia 16/7, e no dia 17, de outros eventos, conta com apoio da Casa Militar, por meio da Prefeitura.



“Por meio da parceria entre o governo federal e a Prefeitura de Manaus, serão entregues pelo prefeito David Almeida e o presidente Jair Bolsonaro, 500 apartamentos, para que seja reduzido, substancialmente, o déficit habitacional da nossa capital. Então, é um grande evento e a prefeitura estará fazendo o possível para dar o apoio logístico necessário”, ressaltou o secretário municipal e chefe da Casa Militar, tenente William Dias.

No dia 8/6, o prefeito de Manaus, David Almeida, esteve no Palácio do Planalto , em Brasília (DF), em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que confirmou investimentos do governo federal nas áreas de Infraestrutura, Saúde, Habitação, Saneamento e Turismo do município. E também iniciou as tratativas para a vinda do presidente ao município.



“A vinda do presidente a Manaus é uma consequência da visita que fizemos a ele no mês passado. Nós construímos essa agenda juntos. Nesse sentido, o presidente estará vindo a Manaus para a entrega dos apartamentos e isso mostra os laços que estreitamos” enfatizou o coronel Alfredo Menezes, um dos apoiadores do presidente, que acompanhou o prefeito de Manaus, na visita a Bolsonaro.

Motociata em Manaus

Além da inauguração do conjunto habitacional Manauara II, o p residente irá participar de uma “motociata” a ser realizada no sábado , 18/7, nas ruas de Manaus. É esperado que mais de 50 mil motociclistas participem do evento, incluindo Estados vizinhos, como Roraima e Rondônia, que devem comparecer, por meio de seus representantes.

“A Prefeitura de Manaus ficará responsável pela logística da ‘motociata’. Durante este percurso será necessário o apoio com água, banheiro e mobilidade, por meio de toda a estrutura municipal. A prefeitura irá atuar de forma que o evento seja realizado da melhor maneira possível”, ressaltou o secretário da Casa Militar.

