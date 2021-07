FEI e ADS distribuem nove toneladas de frutas em aldeias e comunidades

Os alimentos complementam a alimentação das famílias | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Dez comunidades indígenas foram beneficiadas na ação de alimentação para as famílias. O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI) em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realizou no último sábado (3) a distribuição de nove toneladas de frutas para comunidades indígenas de Manaus.

A ação foi resultado da articulação do diretor administrativo-financeiro da FEI, Vanderlei Alvino, que notou a necessidade de atender as comunidades no entorno de Manaus.

" Com muitas famílias sendo impactadas pela cheia dos rios e a pandemia, a equipe da FEI está trabalhando incessantemente para atender o máximo de parentes e diminuir estes impactos. Desde 2020, a fundação vem distribuindo cestas básicas. Desta vez, distribuímos frutas que ajudam a complementar a ajuda que o Estado fornece aos povos " Vanderlei Alvino, diretor administrativo-financeiro da FE

No total, dez comunidades indígenas foram beneficiadas com os alimentos que irão complementar a alimentação das famílias.

Para o membro da Associação Comunitária Tikuna Wotchimaūcü, localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital, Gelson Tikuna, as frutas recebidas são de grande ajuda para as famílias que moram na comunidade.

" Todos nós somos gratos pela assistência que a fundação tem prestado aos parentes não só da capital, mas também do interior. Essa ajuda irá contribuir muito para nós e tenho certeza que para as outras comunidades também, pois neste período difícil em que estamos passando, todo auxílio é bem-vindo " Gelson Tikuna, membro da Associação Comunitária Tikuna Wotchimaūcü

