Manaus vai ter leilão de veículos nesta quarta-feira (7)

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus promove nesta quarta-feira, 7/7, a partir das 9h, um leilão de veículos inservíveis, que será realizado pela VIP Leilões.

Serão ofertados 119 veículos classificados como sucatas aproveitáveis com motor inservível.

Os interessados podem conferir os veículos ofertados no endereço eletrônico https://www.vipleiloes.com.br/ O edital com aviso do leilão foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), do dia 22/6.

O leilão público será do tipo maior lance, para alienação de veículos apreendidos e removidos nas operações de trânsito realizadas pelo IMMU e não recuperados por seus proprietários nos prazos e formas legais.

O evento será transmitido e acessado via login e senha no site da VIP Leilões.

Os participantes puderam visitar os lotes nos três dias anteriores nos locais e horários informados no Anexo do Edital de Leilão nº 01/2021 IMMU, que se encontra disponível para retirada gratuita pelos interessados no local do leilão, no site da empresa.

