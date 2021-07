Praça Barcelona no São José I é revitalizada no projeto 'Mais Manaus"

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, nesta quarta-feira, 7/7, o início dos serviços de modernização da praça Barcelona, localizada no São José 1, zona Leste de Manaus. A obra será realizada graças ao trabalho conjunto das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e Limpeza Urbana (Semulsp).

David Almeida explicou que essa reforma faz parte do programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, que prevê a revitalização de 30 rotatórias e espaços públicos, garantindo, assim, novas opções de lazer para a população manauara.

| Foto: Ruan Souza/Semcom

" Vamos reformar e embelezar um dos espaços públicos mais frequentados da zona Leste. Nesta praça, acontece uma das maiores zumbas de Manaus. Além de recuperar a estrutura da praça, vamos fazer um trabalho de paisagismo. Tenho certeza que essa praça será um presente para as famílias da região. Esse é o nosso objetivo todos os dias, de juntos construir uma capital melhor para todos " David Almeida, prefeito de Manaus

A reforma da praça Barcelona é um compromisso firmado pelo prefeito David Almeida com os moradores do São José Operário. Em abril, o chefe do Executivo municipal esteve no local e ouviu as solicitações dos frequentadores do espaço público.



João Paulo 2

Durante a manhã desta quarta-feira ainda, o prefeito David Almeida, acompanhado pelo secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, visitou a rotatória do conjunto João Paulo 2, no Nova Cidade, zona Norte. O local também está sendo revitalizado pela Prefeitura de Manaus. O prazo de entrega dos serviços é até o final deste mês.

Sabá Reis salientou que o espaço será completamente recuperado, a partir de um serviço parecido com o realizado na rotatória e praça Umberto Calderaro Filho, conhecida como “bola das Letras”, na avenida Theomário Pinto, zona Centro-Oeste.

| Foto: Ruan Souza/Semcom

" Nos quatro cantos da cidade, a Prefeitura de Manaus não para. Aqui não seria diferente. O prefeito David Almeida quer essa praça mais ou menos parecida com a bola das Letras. A praça já está bem mais bonita do que era, mas vamos transformá-la completamente. É assim que será a gestão do David, o tempo todo cuidando da nossa cidade " Sabá Reis, secretário municipal de Limpeza Urbana