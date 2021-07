Rede de drenagem profunda é recuperada na Zona Leste de Manaus

Além das drenagens, os servidores realizam obras de tapa-buraco | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou mais uma obra no bairro Coroado II, zona Leste da cidade.

Desde a manhã desta quarta-feira, 7/7, as equipes trabalham na implantação de 36 metros de extensão de uma rede de drenagem profunda, com rodagem em concreto armado, mais ampla e moderna, no beco Joana Darc, uma vez que os moradores sofriam com os constantes alagamentos devido ao equipamento não comportar o grande volume d’água que passa pela tubulação.

De acordo com a engenheira responsável pelo Distrito de Obras do Coroado, Márcia Pantoja, os trabalhos estão concentrados na implantação dessa nova tubulação toda em concreto armado, bem mais ampla e moderna, para realizar o escoamento adequado das águas das chuvas, resolvendo de forma definitiva os problemas de alagamentos em dias chuvosos.

" Por determinação do prefeito David Almeida, estamos implantando uma nova e moderna rede em manilhas de concreto armado, que tem a capacidade de comportar uma grande quantidade de água, solucionando de vez os problemas na área, afinal a nova rede vai dar vazão ao grande fluxo de água, resolvendo definitivamente os problemas dos alagamentos no beco " Márcia Pantoja, engenheira

As equipes do distrito trabalham, ainda, na recuperação de rede drenagem profunda com aproximadamente 40 metros de extensão no beco Samaritano, dessa vez no bairro Coroado I. O local também apresentou problemas de alagamentos, mas, agora, a situação está sendo solucionada pelas equipes de obras da prefeitura.

Além das drenagens, os servidores realizam obras de tapa-buraco, pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjetas, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da comunidade.

