Moradores do ‘Cidadão Manauara 2’ recebem conclusão de plano social

Manaus (AM) - Os beneficiários do residencial “Cidadão Manauara 2”, etapa A - programa habitacional da Prefeitura de Manaus, participaram da atividade final do Plano de Trabalho Social (PTS), dentro do “Minha Casa, Minha Vida”, nesta terça-feira, 6/7, realizada no próprio conjunto, no Santa Etelvina, zona Norte, promovida pela Vice-presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), órgão ligado ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Os moradores têm apoio da Vpreshaf para garantir orientação e suporte após a ocupação dos imóveis realizada no ano passado. Capacitações, cursos, suporte e trabalho social ocupam a agenda das famílias do residencial.

Neste último módulo, os mutuários receberam palestra de orientação sobre participação comunitária e promoção de condutas ligadas ao bom funcionamento dos espaços comuns e equipamentos de uso público disponibilizados no empreendimento.

O sonho da casa própria é acompanhado de um amplo plano de trabalho social, para que os donos de seus apartamentos possam ter o melhor uso e maior benefício do empreendimento.

" Dentro de um plano social, os beneficiários recebem acompanhamento nesse novo morar, nesse novo lar, e ações como as que estão sendo realizadas hoje, com parcerias " Renato Queiroz., vice-presidente de Habitação

Na finalização de ontem, participou o chefe da Divisão de Habitação da Vpreshaf, Adail Alves.

Entre as informações e atividades oferecidas durante o plano, os moradores receberam informações sobre acesso a tarifas sociais e serviços públicos na área de educação, lazer, segurança pública e assistência social; orientações quanto ao Cadastro Único dos programas sociais do governo federal, como CadÚnico e Bolsa Família; funcionamento do Escritório de Atendimento Local (EAL); e palestras sobre organização comunitária e representações.

As capacitações são oferecidas gratuitamente.

" Também tratamos de segurança e prevenção de acidentes domésticos; acesso a tarifas sociais e para microcrédito produtivo e encontros sobre funcionamento dos espaços comuns, ressaltando normas de convivência e boas condutas, além de temas relacionados à higiene, saúde e doenças " Renato Queiroz, vice-presidente de Habitação

O prefeito David Almeida tem uma meta de construção de 5 mil unidades habitacionais de interesse social em diversos bairros da capital. Além da construção das unidades e do loteamento de terrenos, a gestão está trabalhando fortemente na regularização fundiária em bairros e ocupações consolidadas.

" O prefeito tem uma meta de construir 5 mil unidades habitacionais de interesse social e atuar intensamente na regularização fundiária, dando à população beneficiada a segurança jurídica para seus patrimônios. O Implurb está atendendo ao plano do prefeito e atuando com segmentos privados e entidades da sociedade civil organizada " engenheiro Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb

O programa da Prefeitura de Manaus para habitação é o “Casa para Todos”, que prevê a construção de novos conjuntos habitacionais, além da oferta de lotes pequenos e urbanizados. David Almeida explicou que o projeto prevê a criação de um Núcleo de Apoio Técnico à Moradia, que será responsável por orientar o cadastramento das famílias nos programas habitacionais.

Os moradores dos conjuntos residenciais Manauara são isentos de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por lei municipal, além do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

O atendimento ao público externo está suspenso presencialmente em razão dos decretos para evitar contágio e ter controle da pandemia.

A vice-presidência funciona na avenida Coronel Teixeira, s/nº, Ponta Negra, zona Oeste, no prédio administrativo do complexo turístico do parque. Agendamentos poderão ser feitos pelo e-mail [email protected]

