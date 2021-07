Nova Cidade em Manaus recebe mutirão de infraestrutura

Desta vez, o trabalho vai recuperar as ruas do conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital. | Foto: Osmar Neto/Seminf





Manaus (AM) - O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, vistoriaram, na manhã desta quinta-feira, 8/7, o início do 19° mutirão de infraestrutura realizado pela Prefeitura de Manaus. Desta vez, o trabalho vai recuperar as ruas do conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital.

No local, mais de 300 servidores e 30 máquinas de todos os distritos de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atuam na recuperação asfáltica de mais de 14 ruas do conjunto. A ação segue ainda nesta sexta-feira, 9/7.

" Esse é o 19º mutirão que realizamos, e vamos fazer todas as vias deste conjunto. Esse projeto de mutirão, que acontece todas as quintas e sextas-feiras, nos faz ver a possibilidade real de atendermos as 10 mil ruas, em todos os bairros de Manaus, principalmente as mais negligenciadas nos últimos anos " David Almeida, prefeito

A Seminf realizou, pelo menos, 18 mutirões de infraestrutura nesses 180 dias. Eles tiveram início na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, com a meta de estabilizar a infraestrutura de toda a cidade de maneira emergencial.

" Com o apoio dessa iniciativa dos mutirões realizados nos finais de semana - iniciada ainda no primeiro dia da gestão -, nós conseguimos recuperar, pelo menos, 4 mil ruas da capital nos seis primeiros meses do ano e estamos transformando a realidade de Manaus. Com muito trabalho, vamos avançar ainda mais " Marcos Rotta., vice-prefeito

Desta vez, o trabalho vai recuperar as ruas do conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital. | Foto: Osmar Neto/Seminf

Além do Nova Cidade, também foram realizados mutirões no Coroado, conjunto Cidadão 12, Japiim, comunidade Raio de Sol, Riacho-Doce, Viver Melhor, Dom Pedro, Distrito Industrial 2, Compensa 1, 2 e 3, Colônia Santo Antônio e Alvorada, Santo Agostinho, Amazonino Mendes e Colônia Antônio Aleixo.



Em todos os pontos, foram realizados serviços de tapa-buracos, drenagem profunda, recuperação de calçadas, sarjetas e meio-fio, iluminação, desentupimento de bueiros e limpeza.

Leia mais:



Passeio do Mindu é entregue revitalizado após parceria entre prefeitur a

Rede de drenagem profunda é recuperada na Zona Leste de Manaus