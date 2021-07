Policlínica Castelo Branco fecha na sexta para reparos elétricos

Clínica será fechada por um dia para reparos na rede elétrica | Foto: DIVULGAÇÃO/SEMCOM

Manaus (AM) - A Policlínica Castelo Branco, localizada na rua do Comércio, s/nº, no Parque 10, zona Centro-Sul, terá o seu funcionamento suspenso nesta sexta-feira, 9/7, atendendo a uma solicitação da concessionária de energia elétrica, Amazonas Energia, que fará serviços de manutenção na rede daquela área, no horário das 8h às 18h.



De acordo com a assessoria, todos os atendimentos marcados para esta data serão reagendados para a próxima semana, bem como os exames e procedimentos feitos via Sistema de Regulação (SisReg).

A equipe do Serviço Social da unidade já está fazendo contatos por telefone com os usuários programados para esta sexta-feira, mas haverá servidores para fazer o acolhimento e orientações no local, caso seja necessário.

A policlínica Castelo Branco retomará suas atividades normalmente na próxima segunda-feira, 12/7.

