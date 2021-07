Mais de 530 veículos apreendidos no Detran-AM têm restrições criminais

Mais de 60 veículos já foram devolvidos aos donos e outros 60 estão em processo de encaminhamento para a delegacia e, posteriormente, devolução aos proprietários. | Foto: Detran Amazonas

MANAUS (AM)- Mais de 530 veículos removidos ao parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas ( Detran-AM), nos últimos três anos contam com restrição criminal. As informações são do próprio órgão, ao apontar que os veículos contavam com vários tipos de restrição, dentre as quais: roubo, furto ou adulteração de chassi.



" Desde que assumimos o Detran Amazonas, temos desenvolvido esse trabalho com os veículos que já estavam armazenados no nosso parqueamento. É um trabalho minucioso que é feito veículo a veículo, em que identificamos chassis adulterados, placas clonadas, motores trocados, além de veículos com restrição de roubo e furto, " Citação de Rodrigo de Sá, Diretor-Presidente do Detran

Operação Pátio Limpo



Esta semana, mais de 340 veículos foram identificados com irregularidades pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estão realizando em Manaus a Operação Pátio Limpo desde o dia 30 de junho.

Crime

Segundo um levantamento feito pelo setor operacional do Departamento, 32 desses veículos só tiveram o registro de roubo e furto após terem sido removidos ao parqueamento. Essa é uma prática que incide em crime de “falsa comunicação de crime”, previsto no artigo 340 do Código Penal.