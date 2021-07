Zona Centro-Oeste de Manaus recebe obras de drenagem

As equipes da Seminf continuam diariamente com diversas frentes de obras, para atender a todos os bairros da cidade de Manaus. | Foto: Márcio Melo/Seminf

Manaus (AM) - Nesta quinta-feira, 8/7, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham em vários bairros da zona Centro–Oeste de Manaus, realizando serviços em antigas tubulações que estavam obstruídas, causando transtornos aos moradores da área, como alagações e mau cheiro.

De acordo com a assessoria, no bairro Alvorada 1, as equipes da Seminf realizaram serviços de limpeza de caixas coletoras com hidrojato na rua 08, atual Criciúma. Os mesmos trabalhos foram executados na rua 20, cruzamento com a avenida Central, atual rua Vera Cruz, no bairro Lírio do Vale 2, e na rua Amazonino Mendes, no bairro da Paz.

Na rua Galeão, bairro Redenção, os trabalhos foram voltados à confecção e instalação de canaletas, para melhorar o escoamento das águas pluviais. Ainda na Redenção, o beco Pará, na rua 15 de Outubro, recebeu a implantação de tubulação de um metro e 20 centímetros para a recuperação de uma antiga rede de drenagem, além de uma contenção de rip-rap e da implantação de rede de drenagem profunda no bairro Lírio do Vale 1.

De acordo com Socorro Diniz, engenheira fiscal da obra, a ação é uma das dezenas de serviços programados para a comunidade, que vão levar uma infraestrutura de qualidade aos moradores. As ações são programadas semanalmente de acordo com a necessidade de cada bairro.

" É determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, é de que nossas equipes estejam sempre empenhadas em minimizar, ao máximo, os problemas em todos os bairros de Manaus. Especialmente nessas obras de drenagem profunda, os servidores da Seminf recuperaram as tubulações em concreto, que estavam desgastadas pela ação do tempo e por falta de manutenção periódica. A partir dessas obras, as águas pluviais vão correr naturalmente nessas tubulações, evitando alagações " Socorro Diniz, engenheira fiscal

As equipes da Seminf continuam diariamente com diversas frentes de obras, para atender a todos os bairros da cidade de Manaus.

A população pode solicitar serviços por meio das redes sociais Instagram @seminf_manaus e Facebook da Seminf.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Comunidade Fazendinha em Manaus recebe serviços de drenagem

Ruas do Bairro Jorge Teixeira são recapeadas em Manaus