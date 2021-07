Ramais da zona Rural de Manaus recebem revitalização

Os trabalhos, realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), seguem intensificados nos ramais | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - Com o objetivo de garantir acessibilidade aos moradores da zona rural e possibilitar o escoamento da produção agrícola, a Prefeitura de Manaus intensificou as melhorias e recuperou, nos primeiros 180 dias de administração do prefeito David Almeida, 15 grandes ramais da capital.

Entre eles, o ramal da Cooperativa, na BR-174, que recebeu revitalização em seus 48 quilômetros de extensão, com terraplanagem e aplicação de fresa nas ladeiras, além de ser realizada a intervenção nas 30 ruas da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no final do ramal.

Os trabalhos, realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), seguem intensificados nos ramais Sub-10 e Santa Inês, ambos com acesso pelo ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital, e no Ramal 9, no bairro Puraquequara, onde os moradores da comunidade Cristo Rei, zona Leste, recebem pela primeira vez asfalto, entre diversos outros serviços básicos.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, as ações realizadas, além de levarem uma nova infraestrutura, levam também mais qualidade de vida e melhorias no dia a dia de trabalho.

“A recuperação dos ramais visa levar melhorias para as comunidades que estavam totalmente abandonadas pelo poder público. O prefeito David Almeida e eu temos o compromisso de realizar essas obras, a fim de dar condições aos nossos produtores rurais de escoar suas produções. Tivemos um período rigoroso de fortes chuvas, mas, com a chegada do verão, vamos avançar muito na recuperação de ramais e vicinais”, disse Rotta.