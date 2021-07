Defensoria do AM abre Polo do Médio Madeira

Atendimento da Defensoria Pública do Estado no interior do Amazonas | Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM

Manaus (AM) - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) expande seus serviços para o interior do Amazonas e vai inaugurar na próxima segunda-feira (12) o Polo do Médio Madeira, com sede em Manicoré e abrangência nos municípios de Borba, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte. Este é o nono polo da instituição – o segundo inaugurado só este ano – e que permitirá a expansão dos serviços da instituição para 43 das 61 cidades do interior, alcançando potencialmente 1,4 milhão de pessoas.

A inauguração do Polo do Médio Madeira será realizada na manhã desta segunda-feira na quadra do Centro Juvenil Salesiano, na rua Eduardo Ribeiro, s/n, Centro de Manicoré. A sede da unidade ficará localizada na rua Eduardo Ribeiro, n° 740, também no Centro.

O polo contará com três defensores, que prestarão atendimentos em Manicoré e percorrerão os demais municípios. A população pode entrar em contato com a unidade por meio do telefone (92) 98408-8125.

A Defensoria também está trabalhando com o objetivo de construir sedes próprias em seus polos, a fim de eliminar custos com aluguéis e fincar raízes profundas no interior. O defensor público geral, Ricardo Paiva, tem percorrido o interior para apresentar os projetos de construção das sedes, com alguns objetivos já alcançados.

O Polo do Médio Madeira levará o nome do empresário Alarico Justino Cidade Neto, falecido em 2017. Filho de Jandira e Orlando Cidade, Alarico Justino Cidade Neto nasceu em 7 de novembro de 1955, na cidade de Manicoré, no Amazonas. Aos 13 anos de idade, mudou-se para Manaus em busca de melhorias.

O empresário foi “regatão” e, ao lado de seu irmão, Orlando, iniciou a vida empresarial, no Amazonas e Acre, onde se destacou como empresário com influência na economia.

Foi atuante também em São Paulo e Mato Grosso, mas seus negócios em Manicoré nunca foram desativados. Alarico faleceu em 24 de abril de 2017, aos 61 anos. Deixou, como legado, um histórico de ajuda à população carente.

Entre 2020 e o primeiro semestre de 2021, por exemplo, 26 novos defensores tomaram posse na instituição e 54 novos servidores concursados foram nomeados.

Com o atual quadro, a Defensoria Pública conseguiu manter atendimento jurídico gratuito à população da capital e do interior, inclusive durante a pandemia, e inaugurar novos polos. O mais recente é o Polo do Purus, com sede em Lábrea, inaugurado em maio de 2021.

Em 2020, a Defensoria chegou a Maués e Coari. O Polo de Maués atende também Boa Vista do Ramos e o Polo de Coari alcança Codajás.

As próximas unidades a serem implantadas pelo órgão são no Alto Rio Negro, com sede em São Gabriel da Cachoeira e previsão de abertura para setembro deste ano, e o Polo Rio Negro e Solimões, com sede em Manacapuru, que será inaugurado em dezembro.

Atendimento da Defensoria no interior

Polo do Madeira: tem sede em Humaitá e atende também o município de Apuí. Contato: (92) 98432-5668.

Polo do Médio Madeira: com sede em Manicoré, atende também os municípios de Nova Olinda do Norte, Borba e Novo Aripuanã. Contato: (92) 98408-8125.

Polo do Médio Amazonas: tem sede em Itacoatiara e atende também aos municípios vizinhos de Itapiranga, Silves, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba. Contato: (92) 98416-8722.

Polo do Baixo Amazonas: tem sede em Parintins e alcança os municípios de Nhamundá e Barreirinha. Contato: (92) 98455-6153.

Polo do Médio Solimões: com sede em Tefé, alcança os municípios de Maraã, Juruá, Uarini, Alvarães, Japurá, Jutaí e Fonte Boa. Contato: (92) 98417-2747.

Polo do Alto Solimões: com sede em Tabatinga, atende os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tonantins. Contato: (92) 98428-2843.

Polo de Maués: com sede em Maués, atende também o município de Boa Vista do Ramos. Contato: (92) 98540-6020.

Polo de Coari: com sede em Coari, atende também o município de Codajás. Contato: (92) 98452-7146.

Polo do Purus: com sede em Lábrea, atende também os municípios de Canutama, Tapauá, Boca do Acre e Pauini. Contato: (92) 98417-3909.

Grupo de Trabalho do Interior (GTI): Para atendimento de municípios onde não há polo. Contato: (92) 98455-6664.

