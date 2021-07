Residencial Manauara 2 será entregue na visita de Bolsonaro

Prefeito David Almeida visita residencial Manauara 2 | Foto: Semcom

MANAUS (AM) - O Prefeito David Almeida apresentou nesta sexta-feira (9) novidades sobre o residencial Manauara 2, etapa B, localizado no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus, cuja entrega, no próximo dia 16, contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o prefeito, o residencial com 23.981,39 metros quadrados de área construída, teve sua certidão de Habite-se Total expedida nesta quinta-feira, 8/7, pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), atestando o atendimento à legislação urbanística em vigor, assim como aos padrões de construção e segurança habitacionais exigidos em lei.

Casa Verde e Amarela

Os 500 apartamentos fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”, com financiamento pela Caixa Econômica Federal, e estão recebendo os últimos retoques para a futura entrega.



“Esse é um empreendimento contratado com recursos federais e financiamento da Caixa Econômica. O conjunto está pronto para ser entregue, estamos nas tratativas finais, com seleção de pessoas feita pela instituição bancária, com coordenação e banco de dados da Prefeitura de Manaus, e entrega das chaves pela Caixa”, disse o prefeito David Almeida. Apoio para mais construções

Segundo o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, a ideia é construir mais habitações de interesse social. “Sabemos que as metas são audaciosas, que dependem de recursos, mas o prefeito está buscando apoio para as ações junto ao governo federal e à bancada, para ter mais habitações de interesse social e benefícios para a regularização fundiária”, afirmou

Leia mais:

Gabinete de segurança alinha motociata de Bolsonaro em Manaus