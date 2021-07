Comunidade São João na BR 174 recebe mutirão de limpeza

O prefeito David Almeida irá acompanhar o início de mais um mutirão de infraestrutura e limpeza | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, irão acompanhar na manhã de quarta-feira, 14/7, às 9h, o início de mais um mutirão de infraestrutura e limpeza urbana em Manaus.



Desta vez, a ação será na comunidade São João, localizada no quilômetro 4 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista (RR).

A iniciativa contará com a participação das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp), além das concessionárias dos serviços de abastecimento de energia e água da capital, e pretende atuar na recuperação das ruas da comunidade, com ações de limpeza, melhorias no fornecimento de água, luz e iluminação pública.

SERVIÇO:

O quê – Mutirão de infraestrutura e limpeza na comunidade São João

Quando – Quarta-feira, 14/7

Horário – 9h

Onde – Comunidade São João, localizada no quilômetro 4 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista (RR).

*Em Tempo com informações da assessoria

